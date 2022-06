Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 2.181 contagi e 2 morti: bollettino 14 giugno (Di martedì 14 giugno 2022) Sono 2.181 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 giugno in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, 305 confermati con tampone molecolare e 1.876 da test rapido antigenico, registrati nelle Ultime 24 ore, portano il totale a 1.166.162 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.131.085 (97% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.587 tamponi molecolari e 10.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,3% è risultato positivo. Sono invece 3.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Sono 2.181 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi, 305 confermati con tampone molecolare e 1.876 da test rapido antigenico, registrati nelle24 ore, portano il totale a 1.166.162 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.131.085 (97% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.587 tamponi molecolari e 10.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,3% è risultato positivo. Sono invece 3.229 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di ...

