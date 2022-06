Ultime Notizie – Buoni pasto, sciopero 15 giugno: cosa significa (Di martedì 14 giugno 2022) Scatta domani, mercoledì 15 giugno, il primo sciopero nazionale contro il sistema dei Buoni pasto. Per ventiquattro ore bar, ristoranti ma anche supermercati, ipermercati ed esercizi del piccolo commercio non accetteranno pagamenti tramite i ticket. Un’azione dimostrativa che tuttavia prefigura cosa potrebbe accadere se non si arriva a una riforma strutturale del sistema che elimini le pesanti commissioni a carico degli esercizi. “Questa tassa occulta che lo Stato scarica direttamente sulle imprese del nostro settore – spiega Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio – è inaccettabile. Da anni stiamo lavorando per sensibilizzare le istituzioni chiedendo una radicale modifica del sistema che salvaguardi il valore del buono pasto lungo tutta la filiera, ma finora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Scatta domani, mercoledì 15, il primonazionale contro il sistema dei. Per ventiquattro ore bar, ristoranti ma anche supermercati, ipermercati ed esercizi del piccolo commercio non accetteranno pagamenti tramite i ticket. Un’azione dimostrativa che tuttavia prefigurapotrebbe accadere se non si arriva a una riforma strutturale del sistema che elimini le pesanti commissioni a carico degli esercizi. “Questa tassa occulta che lo Stato scarica direttamente sulle imprese del nostro settore – spiega Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio – è inaccettabile. Da anni stiamo lavorando per sensibilizzare le istituzioni chiedendo una radicale modifica del sistema che salvaguardi il valore del buonolungo tutta la filiera, ma finora ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - corgiallorosso : #Roma, Ufficiale #Matic fino al 2023: “Orgoglioso di far parte di questo club”. #Pinto: “Sorpreso dal suo entusiasm… - LavoriPubblici : Nuovo scontro all'orizzonte tra Governo e Parlamento. Ecco il pacchetto di emendamenti presentati al Ddl di convers… - meteoredit : Anomalie di #temperatura eccezionali in #Europa occidentale, in #Portogallo, #Spagna e #Francia. Poi, #caldo anomal… -