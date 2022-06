Ultime Notizie – 1000 Miglia, ospiti speciali ed entusiasmo alla punzonatura delle auto (Di martedì 14 giugno 2022) La giornata che precede la partenza della quarantesima rievocazione storica della 1000 Miglia inizia questa mattina con il tradizionale rito della punzonatura. A partire dalle 10, nel centro del Villaggio di Piazza della Vittoria, le auto hanno iniziato a sfilare per l’applicazione del «punzone», il sigillo che chiude le verifiche tecniche e certifica l’idoneità alla partenza. È atteso il coinvolgimento del pubblico che è mancato nelle Ultime due edizioni a conferma della voglia di tornare alla normalità. Tra gli ospiti della punzonatura sicuramente spicca Prezzemolo, la mitica mascotte di Gardaland che ha animato il passaggio delle auto accompagnato dalle note della Dixie Band. Domani replicherà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) La giornata che precede la partenza della quarantesima rievocazione storica dellainizia questa mattina con il tradizionale rito della. A partire dalle 10, nel centro del Villaggio di Piazza della Vittoria, lehanno iniziato a sfilare per l’applicazione del «punzone», il sigillo che chiude le verifiche tecniche e certifica l’idoneitàpartenza. È atteso il coinvolgimento del pubblico che è mancato nelledue edizioni a conferma della voglia di tornarenormalità. Tra glidellasicuramente spicca Prezzemolo, la mitica mascotte di Gardaland che ha animato il passaggioaccompagnato dalle note della Dixie Band. Domani replicherà ...

