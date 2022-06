UFFICIALE, Torreira saluta la Fiorentina: 'Ho fatto di tutto per restare, qualcuno ha agito male' (Di martedì 14 giugno 2022) Lucas Torreira non sarà un giocatore della Fiorentina nella prossima stagione. A confermarlo è lo stesso giocatore, che ha scritto... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Lucasnon sarà un giocatore dellanella prossima stagione. A confermarlo è lo stesso giocatore, che ha scritto...

Pubblicità

sportli26181512 : UFFICIALE, Torreira saluta la Fiorentina: 'Ho fatto di tutto per restare, qualcuno ha agito male': Lucas Torreira n… - cmdotcom : UFFICIALE, #Torreira saluta la #Fiorentina: 'Ho fatto di tutto per restare, qualcuno ha agito male' - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA FIORENTINA?? UFFICIALE, Torreira non rimarrà alla Fiorentina, ad annunciarlo il giocatore stesso?? - ArenaSportiva1 : ? UFFICIALE: Lucas #Torreira lascerà definitivamente la #Fiorentina per tornare a Londra. Tuttavia non rimarrà all'… - violanews : #Torreira saluta la #Fiorentina, svaniscono anche le ultime speranze di rivederlo in viola ?? -