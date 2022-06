Ucraina | Severodonetsk isolata | trovata una fossa comune

(Di martedì 14 giugno 2022) Al giorno numero 111 di guerra insi ritrova. Le truppe di Kiev, che hanno assistito allo stringersi del cerchio russo attorno alla città, hanno ammesso di aver dovuto abbandonare il centro della città. “Le ostilità continuano” riferisce lo stato maggiore; mentre il governatore della regione di Lugansk Sergei Gaidai ha fatto sapere che tutti e tre i ponti verso la parte orientale di Severdonetsk sono stati distrutti. “Il costo umano di questa battaglia è molto alto per noi. È semplicemente terrificante. La battaglia per il Donbass sarà senza dubbio ricordata nella storia militare come una delle battaglie più violente d’Europa” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla Nazione. Le truppe ucraine nella città devono “arrendersi o morire”, ha avvertito un leader separatista ...

