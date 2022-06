Ucraina-Russia, Papa: “Superpotenza intende imporre sua volontà” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una ‘Superpotenza‘ intende imporre la sua volontà contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli”. Lo denuncia il Papa nel messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra la XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – quest’anno il 13 novembre 2022 – sul tema ‘Gesù Cristo si è fatto povero per voi’. ?”La guerra in Ucraina – osserva il Pontefice – è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una ‘Superpotenza’, che intende imporre la sua volontà contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Una ‘la suacontro il principio dell’autodeterminazione dei popoli”. Lo denuncia ilnel messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra la XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – quest’anno il 13 novembre 2022 – sul tema ‘Gesù Cristo si è fatto povero per voi’. ?”La guerra in– osserva il Pontefice – è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso per il diretto intervento di una ‘’, chela suacontro il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica memoria e ancora una volta i ...

