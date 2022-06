Ucraina: Radicali, giovedì punto stampa su campagna Putin all'Aja (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "giovedì 16 giugno a Roma saremo in piazza con la comunità Ucraina alla consueta manifestazione organizzata dal nostro compagno Oles Horodetskyy, presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, contro l'aggressione russa e i crimini che si stanno compiendo in Ucraina per volontà del Cremlino. In quell'occasione ci sarà un punto stampa dedicato agli aggiornamenti della nostra campagna 'Putin all'Aja'. L'appuntamento è alle 15.30 nei pressi dell'Ambasciata della Federazione Russa, alla fermata metro Castro Pretorio", lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. "Insieme a Oles illustreremo la mobilitazione straordinaria per l'appello 'Putin all'Aja' ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "16 giugno a Roma saremo in piazza con la comunitàalla consueta manifestazione organizzata dal nostro compagno Oles Horodetskyy, presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, contro l'aggressione russa e i crimini che si stanno compiendo inper volontà del Cremlino. In quell'occasione ci sarà undedicato agli aggiornamenti della nostraall'Aja'. L'appuntamento è alle 15.30 nei pressi dell'Ambasciata della Federazione Russa, alla fermata metro Castro Pretorio", lo dichiara in una nota Massimiliano Iervolino, segretario diItaliani. "Insieme a Oles illustreremo la mobilitazione straordinaria per l'appello 'all'Aja' ...

