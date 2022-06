Ucraina: procura generale, 'occupanti hanno rubato 1.200 tonnellate di grano a Zaporozhye' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Gli occupanti russi hanno rubato 1.200 tonnellate di grano dalle imprese nella regione di Zaporozhye e sono stati avviati due procedimenti penali". Lo riferisce il servizio stampa della procura generale Ucraina. L'indagine preliminare nei due procedimenti penali sulle violazioni delle leggi e dei costumi di guerra è condotta dagli investigatori del servizio di sicurezza dell'Ucraina nella regione di Zaporizhia sotto la guida procedurale dell'ufficio del procuratore regionale di Zaporizhia. Secondo l'indagine, "nei mesi di maggio-giugno, l'esercito russo, minacciando con armi e violenza fisica, ha costretto i dipendenti di una filiale di una delle società nel distretto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Glirussi1.200didalle imprese nella regione die sono stati avviati due procedimenti penali". Lo riferisce il servizio stampa della. L'indagine preliminare nei due procedimenti penali sulle violazioni delle leggi e dei costumi di guerra è condotta dagli investigatori del servizio di sicurezza dell'nella regione di Zaporizhia sotto la guida procedurale dell'ufficio deltore regionale di Zaporizhia. Secondo l'indagine, "nei mesi di maggio-giugno, l'esercito russo, minacciando con armi e violenza fisica, ha costretto i dipendenti di una filiale di una delle società nel distretto ...

