Ucraina: Kiev, ‘morti 32.500 soldati russi, distrutti 1.434 tank' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 32.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 32.500 uomini, 1434 carri armati, 3503 mezzi corazzati, 721 sistemi d'artiglieria, 229 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 213 aerei, 179 elicotteri, 2473 autoveicoli, 13 unità navali e 588 droni. Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 32.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 32.500 uomini, 1434 carri armati, 3503 mezzi corazzati, 721 sistemi d'artiglieria, 229 lanciarazzi multipli, 97 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 213 aerei, 179 elicotteri, 2473 autoveicoli, 13 unità navali e 588 droni.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev ha creato due corridoi terrestri attraverso la Polonia e la Romania per esportare grano ed evitare u… - Avvenire_Nei : Come portare la pace in Ucraina? Come offrire sostegno umanitario alle popolazioni? L’occasione per confrontarsi è… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione della Santa Sede nel conflitto mentre arrivano con… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Kiev: trovata nuova fossa comune di civili a Bucha #ucraina - Yojmto : RT @Gianl1974: Gli USA sperano che l'esito della situazione in Ucraina siano negoziati, ma non vedono la disponibilità da parte della Russi… -