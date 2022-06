Ucraina, il Papa: “Non sono pro Putin ma dobbiamo uscire dallo schema buoni-cattivi” (Di martedì 14 giugno 2022) Città del Vaticano – “dobbiamo allontanarci dal normale schema di ‘Cappuccetto rosso’: Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo. Qui non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto. Sta emergendo qualcosa di globale, con elementi che sono molto intrecciati tra di loro”. Lo dice Papa Francesco in un’intervista con i 10 direttori delle riviste della Compagnia di Gesù che verrà pubblicata su ‘La Civiltà Cattolica’ e anticipata da La Stampa. Il Papa risponde a una domanda sulla guerra in Ucraina e fa una considerazione geopolitica: “Un paio di mesi prima dell’inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato, un uomo saggio, che parla poco, davvero molto saggio. E dopo aver parlato delle cose di cui voleva parlare, mi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022) Città del Vaticano – “allontanarci dal normaledi ‘Cappuccetto rosso’: Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo. Qui non cimetafisici, in modo astratto. Sta emergendo qualcosa di globale, con elementi chemolto intrecciati tra di loro”. Lo diceFrancesco in un’intervista con i 10 direttori delle riviste della Compagnia di Gesù che verrà pubblicata su ‘La Civiltà Cattolica’ e anticipata da La Stampa. Ilrisponde a una domanda sulla guerra ine fa una considerazione geopolitica: “Un paio di mesi prima dell’inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato, un uomo saggio, che parla poco, davvero molto saggio. E dopo aver parlato delle cose di cui voleva parlare, mi ...

