Ucraina, il capo militare di Zaporizhzhia: 'Non ci permettono di sconfiggere la Russia' (Di martedì 14 giugno 2022) Oleg Buryak, capo dell'Amministrazione militare del distretto di Zaporizhzhia, ha dato la sua visione sulla situazione della guerra in Ucraina. 'Prevedo un congelamento del confitto da settembre a ... Leggi su globalist (Di martedì 14 giugno 2022) Oleg Buryak,dell'Amministrazionedel distretto di, ha dato la sua visione sulla situazione della guerra in. 'Prevedo un congelamento del confitto da settembre a ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? La rivelazione, incredibile, del #Papa sulla #Nato e sul suo 'ruolo' nella guerra in Ucraina ???? - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nei rifugi antiaerei dell'impianto chimico Azot di Severodonetsk 'ci sono ancora 540-560 civili', dice il… - La7tv : #la7retweet Ucraina, Papa Francesco: 'Un paio di mesi prima dell’inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato… - votrivo : RT @berardino: Gli Stati Uniti e gli alleati sono pronti a fornire all'#Ucraina tutte le armi necessarie per sconfiggere la #Russia, afferm… - CiroNoEuro : RT @Luca_Fantuzzi: A Siena città si sono fatte 0 riunioni in presenza per discutere di pendemia, governo Draghi, Ucraina. Chi ha avuto posi… -