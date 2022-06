Ucraina, Draghi “L'Italia lavora per la pace” (Di martedì 14 giugno 2022) GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Con il Primo ministro Bennett, abbiamo discusso anche delle crisi internazionali in corso e in particolare della guerra in Ucraina.L'Italia sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l'Ucraina, il suo desiderio di far parte dell'Unione Europea. Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Gerusalemme dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Naftali Bennett.“Il Governo Italiano continua a lavorare perchè si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di pace – nei termini che l'Ucraina riterrà accettabili – ha aggiunto Draghi -. Abbiamo discusso ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Con il Primo ministro Bennett, abbiamo discusso anche delle crisi internazionali in corso e in particolare della guerra in.L'sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l', il suo desiderio di far parte dell'Unione Europea. Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi”. Lo ha detto il premier Mario, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Gerusalemme dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Naftali Bennett.“Il Governono continua are perchè si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di– nei termini che l'riterrà accettabili – ha aggiunto-. Abbiamo discusso ...

