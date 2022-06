Ucraina, capo Zaporizhia: “Non ci permettono di sconfiggere apertamente la Russia” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Cina sta assorbendo l’Estremo Oriente della Russia e la Siberia. Putin lo capisce, gli americani lo sanno e lo temono moltissimo. Per questo gli Usa non ci consegnano le armi di cui adesso abbiamo bisogno e non consentono all’Ucraina di sconfiggere apertamente Mosca. La Russia va sfinita, a nessuno conviene distruggerla del tutto; va alimentato lo scontento in modo che il passaggio di potere avvenga in modo più morbido. Tuttavia c’è un aspetto con cui nessuno ha ancora fatto i conti: riguarda lo spirito degli ucraini, che tengono testa, sono pronti a combattere ed a farlo fino all’ultimo”. Ne parla con l’Adnkronos Oleg Buryak, capo dell’Amministrazione militare del distretto di Zaporizhia, conosciuto anche per il sequestro del figlio sedicenne, ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Cina sta assorbendo l’Estremo Oriente dellae la Siberia. Putin lo capisce, gli americani lo sanno e lo temono moltissimo. Per questo gli Usa non ci consegnano le armi di cui adesso abbiamo bisogno e non consentono all’diMosca. Lava sfinita, a nessuno conviene distruggerla del tutto; va alimentato lo scontento in modo che il passaggio di potere avvenga in modo più morbido. Tuttavia c’è un aspetto con cui nessuno ha ancora fatto i conti: riguarda lo spirito degli ucraini, che tengono testa, sono pronti a combattere ed a farlo fino all’ultimo”. Ne parla con l’Adnkronos Oleg Buryak,dell’Amministrazione militare del distretto di, conosciuto anche per il sequestro del figlio sedicenne, ...

