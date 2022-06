Ucraina | capo Zaporizhia | Non ci permettono di sconfiggere apertamente la Russia

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "La Cina sta assorbendo l'Estremo Oriente dellae la Siberia. Putin lo capisce, gli americani lo sanno e lo temono moltissimo. Per questo gli Usa non ci consegnano le armi di cui adesso abbiamo bisogno e non consentono all'diMosca. Lava sfinita, a nessuno conviene distruggerla del tutto; va alimentato lo scontento in modo che il passaggio di potere avvenga in modo più morbido. Tuttavia c'è un aspetto con cui nessuno ha ancora fatto i conti: riguarda lo spirito degli ucraini, che tengono testa, sono pronti a combattere ed a farlo fino all'ultimo". Ne parla con l'Adnkronos Oleg Buryak,dell'Amministrazione militare del distretto di, conosciuto anche per il sequestro del figlio ...

