"Tutto in mano agli avvocati". Jessica Selassié, pazienza finita: costretta alle maniere forti (Di martedì 14 giugno 2022) Jessica Selassié, decisione sulla vita privata. La vincitrice dell'edizione numero 6 del Grande Fratello Vip fa sul serio e ha minacciato conseguenze molto serie, se alcune situazioni considerate sgradevoli per lei dovessero proseguire anche nel prossimo futuro. Finora si era limitata a respingere tutte le voci uscite sul suo conto, ma ora è pronta a fare un passo successivo e a contattare i suoi avvocati per tutelare la sua riservatezza, che attualmente sarebbe messa a repentaglio. Jessica Selassié, decisione sulla vita privata inevitabile per la sorella di Lulù e Clarissa. Si è infastidita non poco sicuramente per l'ultima indiscrezione venuta fuori nelle ore precedenti questo suo messaggio, pubblicato in una story del suo profilo Instagram. Già prima aveva scritto un'unica e ...

