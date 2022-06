Tutte le patologie legate al gomito del tennista (Di martedì 14 giugno 2022) Un dolore al gomito che può irradiarsi anche lungo l’avambraccio fino a causare una diminuzione della forza della mano nella presa di oggetti. Potrebbe trattarsi del “gomito del tennista”, in termini medici epicondilite, oppure del “gomito del golfista”, epitrocleite, due patologie molto frequenti che colpiscono i tendini del gomito e che, se trascurate, possono persistere anche a lungo e diventare invalidanti. Ma come distinguerle? E come attenuare il dolore? Lo abbiamo chiesto al dottor Aniello Esposito, fisiatra dell’unità di riabilitazione neurologica del Policlinico San Marco e di Smart Clinic all’interno di Oriocenter. Dottor Esposito, di che tipo di patologie si tratta e come si distinguono? Epicondilite e epitrocleite sono due tendinopatie cosiddette ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 giugno 2022) Un dolore alche può irradiarsi anche lungo l’avambraccio fino a causare una diminuzione della forza della mano nella presa di oggetti. Potrebbe trattarsi del “del”, in termini medici epicondilite, oppure del “del golfista”, epitrocleite, duemolto frequenti che colpiscono i tendini dele che, se trascurate, possono persistere anche a lungo e diventare invalidanti. Ma come distinguerle? E come attenuare il dolore? Lo abbiamo chiesto al dottor Aniello Esposito, fisiatra dell’unità di riabilitazione neurologica del Policlinico San Marco e di Smart Clinic all’interno di Oriocenter. Dottor Esposito, di che tipo disi tratta e come si distinguono? Epicondilite e epitrocleite sono due tendinopatie cosiddette ...

