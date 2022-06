Trump sotto inchiesta per l’assalto al Congresso: “È una caccia alle streghe” (Di martedì 14 giugno 2022) Donald Trump ha attaccato la commissione d’inchiesta della Camera statunitense sull’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021. E ha definito i lavori dei parlamentari una “parodia di giustizia“, una “caccia alle streghe“. Sulla sua piattaforma social Truth l’ex presidente degli Usa prende di mira anche il suo ex ministro della Giustizia, William Barr. A suo avviso Barr “non ha avuto il coraggio di perseguire le frodi elettorali” che Trump ritiene ci siano state nel 2020 a vantaggio della vittoria di Joe Biden contro di lui. Ma delle quali non è mai emersa mezza prova consistente. Barr, accusa Trump, “aveva paura di finire sotto impeachment“. Foto Ansa/Epa Adam DavisLa deposizione di William Barr di fonte alla Commissione ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022) Donaldha attaccato la commissione d’della Camera statunitense sulal Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021. E ha definito i lavori dei parlamentari una “parodia di giustizia“, una ““. Sulla sua piattaforma social Truth l’ex presidente degli Usa prende di mira anche il suo ex ministro della Giustizia, William Barr. A suo avviso Barr “non ha avuto il coraggio di perseguire le frodi elettorali” cheritiene ci siano state nel 2020 a vantaggio della vittoria di Joe Biden contro di lui. Ma delle quali non è mai emersa mezza prova consistente. Barr, accusa, “aveva paura di finireimpeachment“. Foto Ansa/Epa Adam DavisLa deposizione di William Barr di fonte alla Commissione ...

