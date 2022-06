Truffe protesi per disabili, indagato anche chi ha denunciato (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Una storia di malasanità e di presunte Truffe ai danni di disabili e del Servizio sanitario regionale della Sicilia. Tutto ruota intorno alle protesi e alle commesse facili, con l’ipotesi che a favorirle sia stata la connivenza di medici e di dipendenti della Asp di Messina. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie a un’indagine dei Carabinieri svolta tra il 2016 e il 2019, con atto del sostituto procuratore Luca Gorgone, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 8 persone tra medici, tecnici sanitari alle dipendenze dell’Asp, e dipendenti di una società che commercializzava prodotti sanitari con sede a Barcellona, controllata di fatto da un fisioterapista dipendente della stessa Asp di Messina. Vittime finali del raggiro sarebbero stati disabili con forti ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Una storia di malasanità e di presunteai danni die del Servizio sanitario regionale della Sicilia. Tutto ruota intorno allee alle commesse facili, con l’ipotesi che a favorirle sia stata la connivenza di medici e di dipendenti della Asp di Messina. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, grazie a un’indagine dei Carabinieri svolta tra il 2016 e il 2019, con atto del sostituto procuratore Luca Gorgone, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 8 persone tra medici, tecnici sanitari alle dipendenze dell’Asp, e dipendenti di una società che commercializzava prodotti sanitari con sede a Barcellona, controllata di fatto da un fisioterapista dipendente della stessa Asp di Messina. Vittime finali del raggiro sarebbero staticon forti ...

