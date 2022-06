Trovata morta la piccola Elena, era a 200 metri da casa: “Nessun rapimento, la madre confessa. Ha fatto rinvenire il corpo” (Di martedì 14 giugno 2022) La denuncia del sequestro da parte di un commando armato è risultata poco credibile. Il procuratore di Catania: «Stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 14 giugno 2022) La denuncia del sequestro da parte di un commando armato è risultata poco credibile. Il procuratore di Catania: «Stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie»

