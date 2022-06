Trovata morta la piccola Elena | era a 200 metri da casa | “Nessun rapimento | la madre confessa Ha fatto rinvenire il corpo”

Pubblicità

fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - MediasetTgcom24 : Trovata morta la bambina di 5 anni rapita nel Catanese #procuratore #carmelozuccaro #ieri #comandoprovinciale… - Agenzia_Italia : ?? È stata trovata morta la bambina che sarebbe stata rapita nel Catanese ?? - cuba98w : RT @fanpage: La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - glucosata : Catania, trovata morta Elena, la bambina di 5 anni scomparsa ieri -

Non ci sono rapitori, non ci sono i tre uomini incappucciati che sembravano usciti dal peggiore degli incubi, ma c'è una giovane madre che all'ennesimo incredibile racconto è crollata e ha fatto ...commentala bambina di cinque anni sequestrata nel Catanese - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandiscila bambina di cinque anni sequestrata nel Catanese - - > leggi dopo - -...(Adnkronos) - Trovata morta la bambina scomparsa nel catanese. Il cadavere della piccola Elena, 5 anni, è stato ritrovato non lontano dall'abitazione della famiglia a Mascalucia. La madre della bimba ...I genitori di Elena Del Pozzo, gli screzi fra di loro e le botte alla bambina che la nonna paterna ha visto infliggere dalla madre della piccola ...