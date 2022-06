Trovata morta la bimba scomparsa a Catania | dalla denuncia al ritrovamento | cosa sappiamo

Pubblicità

fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - SkyTG24 : #Catania, trovata morta #bimba di 5 anni: la mamma aveva denunciato il #rapimento. Il ritrovamento sarebbe stato po… - MediasetTgcom24 : Trovata morta la bambina di 5 anni rapita nel Catanese #procuratore #carmelozuccaro #ieri #comandoprovinciale… - SARAWATlNEs : @solitastronza purtroppo la bambina è stata trovata morta. ?? - AGTW_it : Mascalucia, trovata morta la piccola Elena Del Pozzo -

Il cadavere della piccola Elena, che a luglio avrebbe compiuto 5 anni, è stato trovato in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre, che ha fatto trovare il cadavere e ...Bimba rapita ieri a Tremestieri: la madre ha indicato dove fosse il cadavere E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di 5 anni rapita ieri a Tremestieri a Messina. I Carabinieri del comando ...AGI - I genitori della bambina scomparsa nel Catanese e trovata morta in mattinata dopo la confessione della madre erano separati. A raccontare le dinamiche familiari complesse è la nonna paterna dell ...Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stata proprio la donna ad ucciderla: da chiarire il movente del gesto.