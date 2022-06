Trovata morta la bambina di 5 anni rapita nel Catanese

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 14 giugno 2022) È stataElena, lache sarebbe statalunedì nel. Il corpo della piccola, che la madre ha raccontato essere stata portata via da un commando di uomini armati, è stato scoperto a ventiquattr’ore dal presunto sequestro.La donna aveva denunciato il sequestro ai carabinieri di Mascalucia: aveva raccontato che tre persone incappucciate l’avevano prelevata nel primo pomeriggio a Tremestieri etneo. Una notte di ricerche e interrogatori di parenti e conoscenti in caserma non ha dato esito fino al ritrovamento. La, che avrebbe compiuto 5a luglio, sarebbe statapoco dopo avere lasciato l’asilo mentre era con la madre a bordo di un’auto che sarebbe stata bloccata dagli uomini armati. Caricata la ...