(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Da Milano a Roma, passando per Genova, saranno oltre 300 gli studenti americani che quest’anno seguiranno i nostriin corsia. Doctors in Italy, il primo programma 100% italiano che permette a studenti stranieri di Facoltà sanitarie di scoprire la nuova frontiera del made in Italy, lana, al momento collabora con tre realtà ospedaliere: il Gruppo MultiMedica a Milano, gli Ospedali Galliera a Genova e il Campus Bio-Medico a Roma. Presso queste sedi i fellows, ovvero gli studenti osservatori, oltre a sperimentare la vita in corsia hanno anche l’opportunità di seguire progetti di ricerca, respirando l’aria innovativa tipica dei nostri istituti di ricerca, sottolineano i promotori del progetto. “Il nostro obiettivo è dare allana e al mondo della salute in generale un respiro internazionale – afferma ...

Pubblicità

italiaserait : Trecento futuri medici dagli Usa scelgono l’Italia per formarsi - LocalPage3 : Trecento futuri medici dagli Usa scelgono l'Italia per formarsi -

Adnkronos

... per potersi sposare c'è bisogno che iconiugi non si trovino in alcune circostanze che ... Sono impedimenti impedienti: il mancato rispetto del termine digiorni dallo scioglimento, ...Si tratta infatti di un rifacimento totale, senza compromessi, ed asessanta gradi dell'... secondo Capcom, ad un nuovo livello la serie, settando dei nuovi standard anche per i giochi. ... Trecento futuri medici dagli Usa scelgono l'Italia per formarsi (Adnkronos) – Da Milano a Roma, passando per Genova, saranno oltre 300 gli studenti americani che quest’anno seguiranno i nostri medici in corsia. Doctors in Italy, il primo programma 100% italiano ch ...Una serata speciale, il momento in cui iT's Tissue riunisce tutti i principali operatori del settore, le aziende della Rete Tissue Italy, ospiti e personalità. Mercoledì 8 giugno la Tissue Home allest ...