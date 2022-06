Transizione ecologica - Nasce a Milano il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Di martedì 14 giugno 2022) Venticinque università e ventiquattro imprese hanno firmato a Milano l'atto costitutivo del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, un nuovo polo proposto dal Politecnico di Milano e destinato ad accompagnare la Transizione ecologica e digitale del settore automobilistico e delle istituzioni locali, anche grazie a investimenti per 394 milioni euro fino al 2025, a 696 ricercatori dedicati e a 574 neoassunti. Polo milanese e nodi territoriali. Nelle parole dei fautori, le aree e gli ambiti tecnologici di particolare interesse saranno la "Mobilità aerea; veicoli stradali sostenibili; trasporto per vie d'acqua; trasporto ferroviario; veicoli leggeri e Mobilità attiva". Il Centro si occuperà di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 14 giugno 2022) Venticinque università e ventiquattro imprese hanno firmato al'atto costitutivo delper la, un nuovo polo proposto dal Politecnico die destinato ad accompagnare lae digitale del settore automobilistico e delle istituzioni locali, anche grazie a investimenti per 394 milioni euro fino al 2025, a 696 ricercatori dedicati e a 574 neoassunti. Polo milanese e nodi territoriali. Nelle parole dei fautori, le aree e gli ambiti tecnologici di particolare interesse saranno la "aerea; veicoli stradali sostenibili; trasporto per vie d'acqua; trasporto ferroviario; veicoli leggeri eattiva". Ilsi occuperà di ...

Pubblicità

CarloCalenda : Transizione ecologica senza distruggere imprese, nucleare, impresa 4.0, salario di produttività, agenzie private pe… - marattin : Oggi sono stato in tv a parlare di inflazione, salario minimo, reddito di cittadinanza, transizione ecologica, prod… - fffitalia : #notmytaxonomy Il 14 giugno si vota in commissione all'@Europarl_IT per includere gas e nucleare nella… - EnergiaItalia22 : Thomas Baumgartner, Presidente @AnitaAssocia, interverrà alla prima edizione di “Energia Italia 2022 - PNRR, Transi… - yurimaga87 : @orsovolante @disinformatico @CProvenghi @DebiruS @NicolaPorro Io personalmente avrei creato prima una infrastruttu… -