Tragedia a El Salvador, arbitro muore dopo essere stato pestato da giocatori e tifosi (Di martedì 14 giugno 2022) Termina nel peggior modo possibile la gara amatoriale nello Stadio Toluca nel paese di El Salvador, in America Latina. Il direttore di gara, José Amaya, 63enne, come riportato da Il Diario di Salvador, è stato attaccato violentemente da un calciatore appena espulso per doppio giallo. Il calciatore avrebbe continuato a picchiare l’indifeso Amaya anche dopo averlo fatto cadere con un colpo sul terreno di gioco quando ormai l’arbitro era già spacciato. Amaya-arbitro-El Salvador L’episodio ancora più grave, se non bastasse, è il fatto che nessuno abbia avuto l’intenzione di portare in salvo il povero direttore di gara. Esso è stato infatti lasciato pestare anche dai compagni di squadra del calciatore espulso. Ad aggiungersi a questo scempio, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Termina nel peggior modo possibile la gara amatoriale nello Stadio Toluca nel paese di El, in America Latina. Il direttore di gara, José Amaya, 63enne, come riportato da Il Diario di, èattaccato violentemente da un calciatore appena espulso per doppio giallo. Il calciatore avrebbe continuato a picchiare l’indifeso Amaya ancheaverlo fatto cadere con un colpo sul terreno di gioco quando ormai l’era già spacciato. Amaya--ElL’episodio ancora più grave, se non bastasse, è il fatto che nessuno abbia avuto l’intenzione di portare in salvo il povero direttore di gara. Esso èinfatti lasciato pestare anche dai compagni di squadra del calciatore espulso. Ad aggiungersi a questo scempio, ...

Pubblicità

sportface2016 : #ElSalvador, tragedia in campo: arbitro aggredito e ucciso da giocatori e tifosi - ilnapolionline : Tragedia nel calcio - El Salvador, arbitro morto dopo un'aggressione in campo - - Paroladeltifoso : Tragedia in El Salvador durante un match di calcio: un morto - CronacheTweet : A El Salvador una partita di calcio si è trasformata in tragedia e a rimetterci la vita è stato l’arbitro José Arno… - sportli26181512 : Tragedia ad El Salvador: arbitro morto per aggressione in campo: Si chiamava José Arnoldo Amaya, 63 anni, e ha pers… -