Traffico Roma del 14-06-2022 ore 10 | 00

(Di martedì 14 giugno 2022) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione si sta in fila sul Raccordo lungo la carreggiata interna tra Casilina e la via Appia più avanti Ci sono code tra in via Ponti nella via Ostiense file anche intelligente tra la pensione Nomentana è più avanti ilrallenta attratti dalla cassie alla via Aurelia chiusa la via Aurelia per un incidente all’altezza di Malagrotta deviazioni su via di Casal di selce la polizia locale sul pozzo un incidente segnato in via delle Cave di Pietralata all’altezza di via Tiburtina sono possibili rallentamenti rallentamenti per incidente anche in via Cristoforo Colombo nei pressi di Acilia rallentamenti in tangenziale est e poi tra Nomentana e dei Campi Sportivi verso lo stadio e rallentamenti anche verso San Giovanni tra Prenestina & viale Castrense e condimenti poi sulla Cassia tra la Braccianese via ...