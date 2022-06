Tra robot camerieri e camere per donne d’affari | l’albergo torna a stupire

Leggi su panorama

(Di martedì 14 giugno 2022)pensate con coccole lussuose e su misura per leche si comportano come un minibar viaggiante, reception trasformate in spazi conviviali e di lavoro. O tutte le due cose insieme, in contemporanea. Se un elemento non manca ai Leonardo Hotels, è la fantasia, o comunque la voglia, il coraggio, la propensione a sperimentare. Con oltre 220 indirizzi sparsi in 19 Paesi, nel tempo il brand ha saputo consolidarsi con i suoi marchi per una generale trasversalità, tanto nell’offerta quanto nell’atteggiamento: «Siamo aperti a tutti gli ospiti, dai giovani ai più anziani, li accogliamo con calore, sincerità e impegno. Siamo anche uno dei partner leader per i meeting e gli eventi in tutta Europa» riassume a Panorama.it Jan Heringa, vicepresidente Development, Innovation, Project Management di Leonardo ...