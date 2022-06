Tour de France 2022, occhio a Vingegaard: 'Ho chance di vittoria' - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di martedì 14 giugno 2022) Jonas Vingegaard Bologna, 14 giugno 2022 - Non sarà solo un duello tra Tadej Pogacar e Primoz Roglic al Tour de France. La Jumbo Visma ha una seconda importantissima carta da giocare e si chiama Jonas ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) JonasBologna, 14 giugno- Non sarà solo un duello tra Tadej Pogacar e Primoz Roglic alde. La Jumbo Visma ha una seconda importantissima carta da giocare e si chiama Jonas ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Tour de France 2024, omaggio all'Italia: il via da Firenze nel mito di Bartali, Coppi e Pantani - fisco24_info : Pogacar preparerà il Tour de France al Giro di Slovenia: La corsa scatterà domani: 'Non vedo l'ora di ricominciare' - C_C_Podcast : RT @LucaSaugo: TaT del giorno: il Tour de France si avvicina e dovete scegliere chi volete come capitano della vostra squadra alla Grande B… - SpazioCiclismo : Come annunciato ieri, Romain Bardet sarà al via del #TDF2022, ma sulle strade di casa lo scalatore transalpino non… - armidago68 : RT @fuori__luogo: Maurice Garin, valdostano di nascita, fu il primo italiano a vincere la Roubaix nel 1897 replicando l'anno dopo, ma come… -