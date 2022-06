Torreira e l’addio al veleno con la Fiorentina: «Qualcuno si è comportato male» (Di martedì 14 giugno 2022) Lucas Torreira ha voluto salutare con un post sui propri canali social la Fiorentina, un addio con qualche sassolino da togliere per il centrocampista Lucas Torreira ha voluto salutare con un post sui propri canali social la Fiorentina, un addio con qualche sassolino da togliere per il centrocampista. Grazie @acfFiorentina ?? pic.twitter.com/WFpGxO0h8r— Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) June 14, 2022 «Purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACF Fiorentina si interrompe. Club che mi ha dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall’inizio mi hanno fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Sappiate ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Lucasha voluto salutare con un post sui propri canali social la, un addio con qualche sassolino da togliere per il centrocampista Lucasha voluto salutare con un post sui propri canali social la, un addio con qualche sassolino da togliere per il centrocampista. Grazie @acf?? pic.twitter.com/WFpGxO0h8r— Lucas#LT14 (@L34) June 14, 2022 «Purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con l’ACFsi interrompe. Club che mi ha dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall’inizio mi hanno fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Sappiate ...

