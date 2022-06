Torna Mamma Mia!, al via il tour estivo del Musical dei record (Di martedì 14 giugno 2022) con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz: tutte le tappe di luglio e agosto Con la sua voglia di mare, di sole e di spensieratezza Torna Mamma Mia!, l’amatissimo Musical firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba che inizierà l’atteso tour estivo dal prossimo 2 luglio. Dopo aver celebrato lo scorso dicembre il ritorno a teatro e il bisogno di spettacolo dal vivo troppo a lungo negato a causa della pandemia, Mamma Mia! riprende il proprio cammino per toccare tante località italiane nei mesi più caldi. Forte dei tanti record messi a segno nella sua incredibile storia di successi e di grandi numeri (503.466 gli spettatori in 226 repliche tra il 2017 e il 2019 e ancora, oltre 52.000 al Teatro Sistina di Roma in sole 39 ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 14 giugno 2022) con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz: tutte le tappe di luglio e agosto Con la sua voglia di mare, di sole e di spensieratezza, l’amatissimofirmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba che inizierà l’attesodal prossimo 2 luglio. Dopo aver celebrato lo scorso dicembre il ritorno a teatro e il bisogno di spettacolo dal vivo troppo a lungo negato a causa della pandemia,riprende il proprio cammino per toccare tante località italiane nei mesi più caldi. Forte dei tantimessi a segno nella sua incredibile storia di successi e di grandi numeri (503.466 gli spettatori in 226 repliche tra il 2017 e il 2019 e ancora, oltre 52.000 al Teatro Sistina di Roma in sole 39 ...

