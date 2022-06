Torna il GP del Canada dopo lo stop per il Covid, Ferrari obbligata a vincere se vuole il Mondiale (Di martedì 14 giugno 2022) Chi non muore si rivede. Il Gran Premio del Canada c’era mancato, due anni di stop per il Covid sono tanti come altrettante saranno le incognite su una pista che manca in calendario ormai da un pezzo. Nel 2019 l’ultima edizione, ma nel frattempo la F1 è cambiata tanto. Qui dominava la Mercedes, ora è duello tra Ferrari e Red Bull. Appuntamento serale per il pubblico italiano, attesa a mille per questo back-to-back che si preannuncia forse come decisivo – siamo al nono di ventidue Gran Premi – per indirizzare la lotta al Mondiale. La Ferrari è obbligata a vincere dopo il disastro di Baku con il doppio ritiro per problemi di affidabilità. La trasferta nordamericana deve portare tanti punti e consentire a Leclerc di ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Chi non muore si rivede. Il Gran Premio delc’era mancato, due anni diper ilsono tanti come altrettante saranno le incognite su una pista che manca in calendario ormai da un pezzo. Nel 2019 l’ultima edizione, ma nel frattempo la F1 è cambiata tanto. Qui dominava la Mercedes, ora è duello trae Red Bull. Appuntamento serale per il pubblico italiano, attesa a mille per questo back-to-back che si preannuncia forse come decisivo – siamo al nono di ventidue Gran Premi – per indirizzare la lotta al. Lail disastro di Baku con il doppio ritiro per problemi di affidabilità. La trasferta nordamericana deve portare tanti punti e consentire a Leclerc di ...

