Torino, bimba investita all'asilo, la petizione della mamma: 'Mai più auto vicino alle scuole' (Di martedì 14 giugno 2022) 'Mai più auto vicino alle scuole'. Annabianca Vincenzi, mamma di Emma, la bimba investita nel 2019 a poco di due anni da un fuoristrada parcheggiato nel giardino dell'asilo nido che frequentava sulla ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) 'Mai più'. Annabianca Vincenzi,di Emma, lanel 2019 a poco di due anni da un fuoristrada parcheggiato nel giardino dell'nido che frequentava sulla ...

Pubblicità

StampaTorino : Bimba investita all’asilo di Chieri, 72 mila firme per dire basta alle auto vicino alle scuole - SecolodItalia1 : Bimba investita all’asilo di Torino, la petizione della mamma: «Mai più auto vicino alle scuole»… - discoradioIT : #Vercelli, amico di famiglia abusa per anni di una bimba: «Se racconti il nostro segreto faccio del male ai tuoi no… - LaskaJuventus : RT @CorriereTorino: Vercelli, amico di famiglia abusa per anni di una bimba: «Se racconti il nostro segreto... - CorriereTorino : Vercelli, amico di famiglia abusa per anni di una bimba: «Se racconti il nostro segreto... -