“Tocca a lei”. GF Vip 7, la mamma della famosa nella Casa. Alfonso Signorini gongola (Di martedì 14 giugno 2022) GF Vip 7, nuova concorrente una mamma vip? Questa l’indiscrezione bomba venuta fuori nelle ultime ore e che sta lasciando di sorpresa milioni di telespettatori. Nel caso in cui si dovesse materializzare l’idea, si tratterebbe di un colpo pazzesco di Alfonso Signorini. Lei tra l’altro è madre di un’ex concorrente proprio del reality show di Canale 5. Anzi, una freschissima ex vippona, visto che ha partecipato recentemente al programma. Ovviamente non ci sono ufficialità, ma voci molto forti. Al GF Vip 7 nuova concorrente una mamma vip, ma non solo. Si è vociferato anche di un altro personaggio nelle ultime ore. Secondo BlogTivvu, Biagio D’Anelli sarebbe pronto per fare l’opinionista della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. “Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) GF Vip 7, nuova concorrente unavip? Questa l’indiscrezione bomba venuta fuori nelle ultime ore e che sta lasciando di sorpresa milioni di telespettatori. Nel caso in cui si dovesse materializzare l’idea, si tratterebbe di un colpo pazzesco di. Lei tra l’altro è madre di un’ex concorrente proprio del reality show di Canale 5. Anzi, una freschissima ex vippona, visto che ha partecipato recentemente al programma. Ovviamente non ci sono ufficialità, ma voci molto forti. Al GF Vip 7 nuova concorrente unavip, ma non solo. Si è vociferato anche di un altro personaggio nelle ultime ore. Secondo BlogTivvu, Biagio D’Anelli sarebbe pronto per fare l’opinionistaprossima edizione del reality show vip condotto da. “Mi ...

Pubblicità

mariagrazialeg2 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Che brutta fine che farà il suo partito la storia non le ha insegnato@nulla? Lo sco… - _purplejade_ : comunque ieri vedevo la tattoo roulette con mia sorella dove harry è supremo (in realtà lo sono tutti ma vabbè) e l… - RasoiodiRoccam : @LiaQuartapelle In campana che se le cose vanno come devono vi tocca governare con lei. - theandparanoia : Cioè, pensateci: se io (ipotetico) decido di abortire, perché ti incazzi tu su una scelta che ho fatto io e che man… - GiudittaPal : @alfredodattorre Ovviamente non dico a lei ho colto l'ironia del tw. È che credo siano davvero un veleno che intoss… -