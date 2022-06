Tirrito Co G I | “L’ultimo blitz a Palermo testimonia come la mafia sia viva e vegeta E come usi certi neomelodici per fare proseliti”

(Di martedì 14 giugno 2022) “Ilcontro il mandamento di Santa Maria di Gesù-Villagrazia a(leggi qui), eseguito dal Ros con l’ausilio del Comando provinciale, del Nucleo carabinieri cinofili e del Nucleo elicotteri, nel quale sono stati eseguiti 24 arresti per associazione mafiosa, estorsione, traffico di droga, rapina e trasferimento fraudolento di valori, la dice lunga su quanto il sistema mafioso sia vivo e operativo”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia. “Il territorio siciliano – prosegue– non ha mai interrotto le sue affiliazioni e i suoi traffici mafiosi. Ogni arresto è lanza che lac’è, e va combattutaprima e con più forza di prima, per non far passare il concetto di ...

