The Voice Senior, ritorni importanti per la nuova edizione: Al Bano e la figlia Jasmine (Di martedì 14 giugno 2022) Fanno scalpore gli ultimi rumors su The Voice Senior . Come riporta la rivista Nuovo Tv, nel programma dovrebbero tornare Antonella Clerici, come Coach, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. La coppia ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Fanno scalpore gli ultimi rumors su The. Come riporta la rivista Nuovo Tv, nel programma dovrebbero tornare Antonella Clerici, come Coach, Ale laCarrisi. La coppia ...

Pubblicità

LeonardoBalda : @alexMazzini4 @LuigiDeBiase @AleGuerani Cosa non è vero? Quella è una foto scattata nel 2014 da Andrea Rocchelli. - L0VELYGHVFA : quindi, ricapitolando. soc, capitolo 38. pure pain. scene che la bardugo ci ha dato una dietro l'altra: — water has… - infoitcultura : The Voice Senior: “Tornano Albano e la figlia Jasmine”, chi lascia lo show - Max_the_Voice : Il Tonfo dei #M5S si è sentito su tutto il pianeta!!! - tempoweb : #JasmineCarrisi e #AlBano, spifferi #Rai e clamoroso ritorno in tv: dove li vedremo #14giugno… -