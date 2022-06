The Killers al “Milano Summer Festival” (Di martedì 14 giugno 2022) Quella del Milano Summer Festival sarà l’unica data italiana per The Killers. The Killers: tra le più grandi rock band del 21° secolo Con 28 milioni di album venduti in tutto il mondo, The Killers hanno guadagnato di diritto un posto nel grande libro del rock. Originari di Las Vegas, il loro è in assoluto il miglior alternative rock mai emerso dallo stato del Nevada. Fondati nel 2001 da Brandon Flowers, che ebbe l’idea dopo aver assistito ad un concerto degli Oasis, pubblicano nel 2004 l’album d’esordio. Hot Fuss contiene i maggiori successi della band, da Mr. Brightside a Smile Like You Mean It, passando per Somebody Told Me. Brani che hanno permesso alla band di sfondare e supportare gli U2 nel tour europeo del 2005. The Killers: quando si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Quella delsarà l’unica data italiana per The. The: tra le più grandi rock band del 21° secolo Con 28 milioni di album venduti in tutto il mondo, Thehanno guadagnato di diritto un posto nel grande libro del rock. Originari di Las Vegas, il loro è in assoluto il miglior alternative rock mai emerso dallo stato del Nevada. Fondati nel 2001 da Brandon Flowers, che ebbe l’idea dopo aver assistito ad un concerto degli Oasis, pubblicano nel 2004 l’album d’esordio. Hot Fuss contiene i maggiori successi della band, da Mr. Brightside a Smile Like You Mean It, passando per Somebody Told Me. Brani che hanno permesso alla band di sfondare e supportare gli U2 nel tour europeo del 2005. The: quando si ...

Pubblicità

B4mByun : @cuvness Se dovessi fate la lista di tutte le band che hanno detto basta musica e poi mi hanno dato nuovi album....… - tinahvale_ : Cerco accompagnatori per concerto dei The Killers a Milano martedì 21 giugno. Ciao - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT The Killers, un pensionato fa crowd surfing durante il live a Manchester per incontrare Brandon F… - alzostereo : RT @VirginRadioIT: The Killers, un pensionato fa crowd surfing durante il live a Manchester per incontrare Brandon Flowers ?? Guarda i video… - TuttoSuMilano : The Killers a #Milano, 21 giugno: Info Utili, Scaletta, Orari, Come Arrivare -