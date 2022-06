The Italian Sea Group, in Costa Smeralda il primo flagship store del brand (Di martedì 14 giugno 2022) L’operatore globale nella nautica di lusso, The Italian Sea Group, ha inaugurato il suo primo flagship store nel meraviglioso sfondo della Costa Smeralda: situato in Vicolo Cascella, nella famosa Passeggiata di Porto Cervo, il nuovo show-room del colosso Italiano è circondato dalle più importanti boutique dei brand di lusso. L’atmosfera che si respira all’interno è la stessa dell’Headquarter di Marina di Carrara, con luci soffuse, musica, eleganza e mix tra innovazione e tradizione. Lamborghini 63 nello store di The Italian Sea Group All’interno potranno essere ammirati alcuni dei modelli più importanti delle flotte Admiral, Perini Navi e Tecnomar. Sullo sfondo sono collocati tre ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 14 giugno 2022) L’operatore globale nella nautica di lusso, TheSea, ha inaugurato il suonel meraviglioso sfondo della: situato in Vicolo Cascella, nella famosa Passeggiata di Porto Cervo, il nuovo show-room del colossoo è circondato dalle più importanti boutique deidi lusso. L’atmosfera che si respira all’interno è la stessa dell’Headquarter di Marina di Carrara, con luci soffuse, musica, eleganza e mix tra innovazione e tradizione. Lamborghini 63 nellodi TheSeaAll’interno potranno essere ammirati alcuni dei modelli più importanti delle flotte Admiral, Perini Navi e Tecnomar. Sullo sfondo sono collocati tre ...

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Arsenal and PSG are race to transfer Gianluca Scamacca. ???? ?? Sassuolo want 55 million euros for the Italian str… - giannipezzano : Il mio nuovo articolo / My new article. - giac_silvia : RT @voxeu: Rebelling against a new state: Evidence from the #Italian unification Giampaolo Lecce @giamp85 @UniGroningenFEB, Laura Ogliari @… - ilnautilus : The Italian Sea Group sceglie la Costa Smeralda per l’apertura del primo flagship store del Gruppo… - CenturyArtMedia : RT @yianniseinstein: @Petra71301259 @cmont4560 @AnnaMar90949897 @GerardLDonadoni @migliaccio31 @PaolaToogoodxme @Sensibilia8 @FriendArt_ @D… -