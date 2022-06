The Handmaid’s Tale 5 sta per arrivare: data di uscita e trama (Di martedì 14 giugno 2022) Le ancelle sono tornate. Le avventure di June e dei protagonisti di Gilead ritorneranno presto sul grande schermo con The Handmaid’s Tale 5. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: data di uscita, trama e cast. The Handmaid’s Tale 5: qual è la data di uscita Hulu, la piattaforma di streaming della serie tv distopica, ha annunciato ieri la data d’uscita della quinta stagione, mostrando due foto molto evocative del nuovo capitolo. La serie realizzata prendendo spunto dai romanzi distopici di Margaret Atwood tornerà presto in televisione. I primi due episodi di The Handmaid’s Tale 5 verranno trasmessi il 14 settembre. La serie che vede Elisabeth Moss nei panni di June ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 giugno 2022) Le ancelle sono tornate. Le avventure di June e dei protagonisti di Gilead ritorneranno presto sul grande schermo con The5. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere:die cast. The5: qual è ladiHulu, la piattaforma di streaming della serie tv distopica, ha annunciato ieri lad’della quinta stagione, mostrando due foto molto evocative del nuovo capitolo. La serie realizzata prendendo spunto dai romanzi distopici di Margaret Atwood tornerà presto in televisione. I primi due episodi di The5 verranno trasmessi il 14 settembre. La serie che vede Elisabeth Moss nei panni di June ...

