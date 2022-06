Terza tappa Giro Svizzera 2022 | acuto di Sagan | Williams resta leader

(Di martedì 14 giugno 2022) Il tre volte campione del mondo Peterha conquistato la, la Aesch-Grenchen di 177 km, al termine di una volata lunghissima nella quale ha preceduto Coquard e Kristoff. Per gli italiani, sesto posto per Matteo Trentin e decimo per Alberto Bettiol.rimane sempredella classifica generale.: cosa è accaduto? L’ attacco di giornata viene portato dopo sei chilometri da sei corridori: Philippe Gilbert, Quinn Simmons, Stefan Bisseger, Joseph Rosskopf, Manuele Boaro e Mathias Reitmann. I fuggitivi prendono trenta secondi di vantaggio per poi essere a poco a poco annullato dal gruppo. A 50 km dal ...

Pubblicità

Cicloweb_it : Guarda chi si rivede in Svizzera: Sagan! - @petosagan conquista in volata la terza tappa del #TourDeSuisse, battuti… - sportface2016 : Giro di #Svizzera, la classifica generale aggiornata dopo la terza tappa - sportface2016 : Giro di #Svizzera, risultati e ordine di arrivo terza tappa: il graffio di Peter #Sagan - GazzettinoGolfo : #NastroRosaTour2022 - #Formia ospiterà la terza tappa nazionale del 'Nastro Rosa Tour 2022' -… - gg_rizzo : RT @GiuliGaleotti: “L’impossibile diventa possibile” terza tappa del viaggio di #QuattroPagine (inserto culturale di @oss_romano) nella nuo… -

Peter Sagan torna alla vittoria, lo fa a suo modo con una volata pazzesca e poderosa. I risultati e l' ordine di arrivo delladel Giro di Svizzera 2022 , la frazione di 176.9 km da Aesch a Grenchen. Un percorso molto mosso quello di oggi con diversi GPM. Fuga di giornata definitivamente neutralizzata ai meno ...La classifica generale del Giro di Svizzera 2022 aggiornata dopo la, la frazione di 176.9 km da Aesch a Grenchen. La corsa svizzera entra nel vivo e quest'oggi proponeva un percorso davvero impegnativo ricco di salite. L'arrivo però è in volata e la spunta ...GRENCHEN - La terza tappa del Tour de Suisse - con partenza ad Aesch e arrivo a Grenchen (176,9km) - è stata vinta da Peter Sagan in volata. In virtù di questa prestazione il campione slovacco ha colt ...Peter conquista in volata la terza tappa del Tour de Suisse, battuti Bryan Coquard e Alexander Kristoff: prima stagionale per il campione slovacco, che era ancora a secco quest’anno. Stephen Williams ...