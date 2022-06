Terremoto vicino a Reggio Calabria di magnitudo 3.6 (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Alle 18.34 è stata registrata una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.6, con epicentro Caulonia, nella zona di Reggio Calabria. Lo rende noto su Twitter l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa ha avuto una profondità di 11 km, a 61 km di distanza da Catanzaro e 69 da Reggio Calabria. Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Alle 18.34 è stata registrata una scossa di, di3.6, con epicentro Caulonia, nella zona di. Lo rende noto su Twitter l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa ha avuto una profondità di 11 km, a 61 km di distanza da Catanzaro e 69 da

