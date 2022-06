Terremoto oggi in provincia Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.6 (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi dall’Ingv nella zona di Reggio Calabria. Il sisma è stato registrato alle 18.34 con epicentro a 6 km da Caulonia (Rc), ad una profondità di 11 km. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Unadidi3.6 è stata registratadall’Ingv nella zona di. Il sisma è stato registrato alle 18.34 con epicentro a 6 km da Caulonia (Rc), ad una profondità di 11 km. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

