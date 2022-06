Tennis | Monica Puig annuncia il ritiro L’oro di Rio 2016 lavorerà come commentatrice

(Di martedì 14 giugno 2022) La notizia era nell’aria da un po’ e ora è arrivata l’ufficialità: lata portoricanahato il suodalgiocato. Una scelta comunicata tramite un lungo post sui suoi canali social in cui racconta anche parte dei suoi difficili ultimi anni. “Dopo una dura lotta durata tre anni con infortuni e quattro operazioni, il mio corpo ne ha avuto abbastanza“. Così recita forse il passaggio più forte della sue “lettera”. Unquindi forzato da una situazione fisica che non le ha permesso di performare nelle ultime stagioni. Il momento più alto della sua carriera rimarrà ovviamente il suo incredibile torneo alle Olimpiadi di Rioche le valse un’ impronosticabile medaglia d’oro, la prima storica vittoria a cinque ...

