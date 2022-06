Tennis | da Wimbledon… a Gaibledon Lo Slam londinese cita il torneo 125 sull’erba veneta

Leggi su sportface

(Di martedì 14 giugno 2022) Grande soddisfazione per gli organizzatori del nuovoWTA 125 di Gaiba, partito ieri sui campi in erba naturale del piccolo comune veneto di 972 abitanti. Un traguardo enorme per un realtà così piccola, che si è guadagnata anche lazione sui canali social di Wimbledon, loche prenderà il via tra meno di due settimane. “Una grande emozione”, commenta Paolo Armenio, vicepresidente Confindustria Venezia: “Un Comune di 972 abitanti, nel cuore del Polesine, che sta guadagnando enorme visibilità internazionale. Abbiamo centrato l’obiettivo, perché ciò che sembrava impossibile non soltanto è diventato possibile, ma si sta concretizzando davanti ai nostri occhi”. Armenio racconta poi un aneddoto: “Mentre il sogno di Gaiba prendeva forma, il direttore di Wimbledon aveva contattato il vicepresidente ...