Tennis, come sta Lorenzo Musetti? Simone Tartarini: “Ha tanto dolore, è con le stampelle. Domani i controlli” (Di martedì 14 giugno 2022) Un 2022 nel quale la sfortuna ci vede benissimo. Il riferimento è a Lorenzo Musetti che ieri, a causa di una brutta scivolata, è stato costretto al ritiro nel match d’esordio sull’erba del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik. Perso il primo parziale 6-3 per un atteggiamento troppo difensivo, il toscano stava lottando nel primo gioco della seconda frazione per respingere gli assalti del suo avversario. Purtroppo, trovandosi in ritardo in un cambio di direzione, ha perso il piede destro d’appoggio e ha compiuto la classica “spaccata” con dolore all’altezza dell’inguine della coscia sinistra. Per il dolore patito, Musetti è stato costretto a stringere la mano al suo avversario e al giudice di sedia anzitempo. Abbiamo quindi sentito telefonicamente il suo coach, Simone ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Un 2022 nel quale la sfortuna ci vede benissimo. Il riferimento è ache ieri, a causa di una brutta scivolata, è stato costretto al ritiro nel match d’esordio sull’erba del Queen’s contro il kazako Alexander Bublik. Perso il primo parziale 6-3 per un atteggiamento troppo difensivo, il toscano stava lottando nel primo gioco della seconda frazione per respingere gli assalti del suo avversario. Purtroppo, trovandosi in ritardo in un cambio di direzione, ha perso il piede destro d’appoggio e ha compiuto la classica “spaccata” conall’altezza dell’inguine della coscia sinistra. Per ilpatito,è stato costretto a stringere la mano al suo avversario e al giudice di sedia anzitempo. Abbiamo quindi sentito telefonicamente il suo coach,...

