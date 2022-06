Tennis | coach Berrettini | ' è tra i favoriti per Wimbledon'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Londra, 14 giu. - (Adnkronos) - "Il risultato di Stoccarda era inimmaginabile considerando da dove siamo partiti. Matteo ha ancora grandi margini di miglioramento e quindi sarebbe strano non considerarci tra iper”. Lo dice Vincenzo Santopadre, ildi Matteo, in merito alle chances del suo pupillo ai 'Championship' dove lo scorso anno arrivò in finale. Sull'erba di Stoccarda il 26enne romano ha vinto il torneo dopo quasi tre mesi di stop per l'infortunio alla mano destra. "È tutto merito della sua straordinaria forza di volontà, della voglia di migliorarsi, ancora una volta è riuscito a superarsi -sottolinea Santopadre alla 'Gazzetta dello Sport'-. La mano è guarita benissimo, Matteo non ha dolore nonostante abbia giocato diverse partite dopo tanto tempo di stop. Il 12 aprile, giorno ...