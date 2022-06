Tennis, Berrettini va avanti nel Queen’s: il romano vola al secondo turno (Di martedì 14 giugno 2022) Londra – Berrettini torna dove un anno fa circa esplose tutto il suo talento. E’ iniziato il Queen’s, il torneo in cui il romano vinse il trofeo prima della storica finale disputata a Wimbledon. E Matteo vince e prosegue il cammino. Supera per due set a zero (6-3, 6-3) Daniel Evans, padrone di casa a Londra. (foto@FederTennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022) Londra –torna dove un anno fa circa esplose tutto il suo talento. E’ iniziato il, il torneo in cui ilvinse il trofeo prima della storica finale disputata a Wimbledon. E Matteo vince e prosegue il cammino. Supera per due set a zero (6-3, 6-3) Daniel Evans, padrone di casa a Londra. (foto@Feder-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

