Tennis | Atp Queen' s | Berrettini supera Evans e va al secondo turno

(Di martedì 14 giugno 2022) Londra, 14 giu. (Adnkronos) - Continua la striscia positiva di Matteosull'erba. Il campione azzurroil primodel's, in Gran Bretagna dopo il successo sull'erba di Stoccarda. Il 26enneta romano, n.10 del ranking efavorito del seeding, al rientro dopo l'infortunio e l'operazione alla mano, si è imposto nettamente all'esordio sul britannico Daniel, n.31 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-3, in un'ora e 36 minuti. L'azzurro, campione in carica al's, troverà alil vincente della sfida tra Lorenzo Sonego, appena battuto ai quarti a Stoccarda, e il 'ripescato' statunitense Denis Kudla, n.82 Atp che ha preso il posto dello scozzese Andy Murray.

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell'500 del Queen's 2022 , per quanto concerne la giornata di mercoledì 15 giugno. Non scenderà in campo Matteo Berrettini, campione in carica di scena il giorno seguente, ma ci sarà ugualmente da ... Jannik Sinner torna all'Atp di Eastbourne: l'annuncio su Instagram