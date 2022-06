Temptation Island, nessuno l’avrebbe mai detto: sono tornati insieme? (Di martedì 14 giugno 2022) nessuno l’avrebbe mai detto, ma i due ex di Temptation Island sarebbero tornati insieme. Ecco tutti gli indizi che fanno proprio pensare che che ci sia un ritorno di fiamma, nonostante lui avesse accennato in un’intervista di voler rimanere libero. In molti avevano sospettato che la coppia si fosse lasciata già molto tempo prima di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 giugno 2022)mai, ma i due ex disarebbero. Ecco tutti gli indizi che fanno proprio pensare che che ci sia un ritorno di fiamma, nonostante lui avesse accennato in un’intervista di voler rimanere libero. In molti avevano sospettato che la coppia si fosse lasciata già molto tempo prima di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

chilosanonsisa_ : Voglio il video della triplice invasione di campo durante #ItaliaGermania con in sottofondo 'Como Yo Te Amo' come a… - ciccio_archive : Valeria Marini (Temptation Island): 'Tanto io non avrò mai nessuno che mi ama, solo gente che mi sfrutta' - ciccio_archive : Valeria Marini Temptation Island VIP mi viene da piangere - Luca190499 : RT @trashbiccis: Si sta come d’estate senza Temptation Island, le corna - FrancyDue : Che estate inutile senza temptation island -