Tebas risponde a ?eferin e attacca nuovamente City e Psg | “Peggio della Superlega”

(Di martedì 14 giugno 2022) Il calcio è cambiato e oggi sta diventando quasi normale vedere acquisti con cifre esorbitanti, soprattutto se parliamo di squadre con proprietà arabe. Il mercato ha preso il via e molti grandi acquisti o rinnovi hanno già fatto discutere: si tratta del passaggio dal BVB al Manchesterdel bomber norvegese Erling Haaland e il rinnovo monstre di Kylian Mbappé con il Paris Saint German. A questo proposito è intervenuto il presidenteLiga spagnola Javier: “Questa settimana presenteremo una denuncia contro il PSG e la scorsa settimana ne abbiamo presentata una contro il Manchester“. Il presidente ha poi sottolineato come queste azioni possano danneggiare il mondo del calcio: “Non sto difendendo il Real Madrid contro Mbappé, voglio preservare il calcio europeo”. Al-Khelaïfi Mbappé Psg Dopo ...

Andrea Agnellicosì a margine del FT Business of Football Summit, evento organizzato dal ... "si commenta da solo". Agnelli che non si tira indietro nemmeno quando gli viene chiesto dello ...Agnelli: "Le sue parole si qualificano da sole" " Secondo me il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme profonde, ormai il compromesso non è più una scelta. Non penso che ... Laporta risponde a Tebas: "Lede gli interessi del Barcellona, si astenga dal commentare le notizie" Joan Laporta ha riposto al presidente de LaLiga che oggi ha affermato che il Barcellona non potrebbe tesserare Lewandowski: "Chiedo a Tebas di astenersi dal fare dichiarazioni ...Il club parigino e il suo patron, sono di nuovo nel mirino del presidente della Liga spagnola: 'Quello che è successo è un vero e proprio insulto al calcio'.