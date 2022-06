Teatro Manzoni, stagione 22/23: in cartellone Pellegrino, Angelillo, Alexander, Ammendola e Oppini (Di martedì 14 giugno 2022) Teatro Manzoni di Roma, stagione 2022/2023: in cartellone Patrizia Pellegrino, Edy Angelillo, Jane Alexander, Pino Ammendola, Franco Oppini, Pietro Longhi, Gaia De Laurentiis e molti altri Emozione e divertimento, iniziative culturali di alto livello e un profondo rinnovamento: queste le premesse per la nuova stagione del Teatro Manzoni di Roma, diretto da Pietro Longhi, pronto a ripartire con grande passione e voglia di crescere. Privilegiando la commedia, da sempre il suo cavallo di battaglia, lo storico Teatro di Prati, che compie quarant’anni il prossimo anno, cambia volto ed apre il sipario su contenuti diversi con un’immagine totalmente rinnovata. La sosta ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 14 giugno 2022)di Roma,2022/2023: inPatrizia, Edy, Jane, Pino, Franco, Pietro Longhi, Gaia De Laurentiis e molti altri Emozione e divertimento, iniziative culturali di alto livello e un profondo rinnovamento: queste le premesse per la nuovadeldi Roma, diretto da Pietro Longhi, pronto a ripartire con grande passione e voglia di crescere. Privilegiando la commedia, da sempre il suo cavallo di battaglia, lo storicodi Prati, che compie quarant’anni il prossimo anno, cambia volto ed apre il sipario su contenuti diversi con un’immagine totalmente rinnovata. La sosta ...

fisco24_info : Da Paola Gassman a Ivana Monti per stagione Teatro Manzoni: Alla vigilia del 40/o tanta commedia, donne ed eventi c… - CatelliRossella : ??????Da Paola Gassman a Ivana Monti per stagione Teatro Manzoni - Teatro - ANSA - SMSNEWSOFFICIAL : TEATRO MANZONI DI ROMA: PRESENTATA LA STAGIONE 2022/2023 - ClaudiaPaglial3 : RT @lvnaseraph: Teatro Manzoni: non si possono fare video Twitter: ce ne sbattiamo il turbocazzo - solacomeabolo : RT @vivodicrush: 12/06/2022 - Teatro Manzoni, Milano Vi voglio bene?? @turbotour6 @turbojr_ -